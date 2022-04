MotoGP Argentina, le pagelle: A.Espargaro miracoloso, rimontone Bagnaia. Dovizioso iellato

A Termas de Rio Hondo vittoria per Aleix Espargaro su Aprilia nella classe MotoGP. Lo spagnolo ha chiuso davanti a Martin e Rins. Quinto posto in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre solo ottavo il campione del mondo Fabio Quartararo.

A.ESPARGARO - voto 9: ha riportato dopo 21 anni l'Aprilia davanti a tutti in qualifica, poi, per nulla appagato, l'ha anche portata a vincere il primo gran premio dell'era MotoGP. Se l'è costruita lui questa Aprilia dei miracoli e meritava lui di portarla al trionfo. E chissà ancora cosa potrà fare questa moto. Un altro miracolo italiano. MIRACOLOSO

MARTIN - voto 7.5: l'iberico è il talento emergente di questa MotoGP. Una gara sempre in testa, poi un bel duello perso con l'Aprilia ma la conferma che c'è anche lui per le posizioni che contano. E tutti devono tenerlo davvero in considerazione. CONCRETO

RINS - voto 7: dopo stagioni difficili, dove non ha mai fatto vedere grandi cose e dove ha anche buttato al vento buone opportunità, lo spagnolo della Suzuki finalmente azzecca un GP senza problemi e con un ritmo consistente. Chissà che non sia un podio che può rilanciarlo definitivamente, perché il talento c'è sempre stato. RINATO

BAGNAIA - voto 6.5: gli manca ancora un weekend normale. Il pilota Ducati, dopo aver fallito in qualifica, si ritrova protagonista di una corsa in rimonta davvero convincente. Il ritmo c'era tutto per stare con i migliori e questo aumenta il rimpianto. Ma proviamo a vedere positivo: è il primo passo per una rimonta che deve essere Mondiale. FURIOSO

BEZZECCHI - voto 6.5: un garone per un rookie come lui, chiuso in top ten. Continua la crescita, passo dopo passo, di uno dei pupilli di Valentino Rossi. Gli bastava poco per trovare il feeling giusto per domare la sua Desmosedici e sembra averlo fatto. E allora forse da adesso in poi ci divertiremo. COSTANTE

QUARTARARO - voto 5: dopo il GP di Indonesia lo aveva detto: "In Argentina sarà il weekend peggiore dell'anno". In prova e in qualifica aveva sorpreso, tanto da far gridare al miracolo, poi in gara la M1 lo ha davvero tradito, venendo sverniciata sin troppo dalle altre moto nei primi giri, come vaticinato in precedenza. VEGGENTE

BASTIANINI - voto 5: partiva da leader del campionato ma alla fine va via dall'Argentina senza più lo scettro del primato. Gara difficile quella del pilota Ducati, invischiato per la top ten e che con alcuni errori qua e là si è ritrovato a condurre una gara troppo nervosa. SPODESTATO

DOVIZIOSO - voto 4: In Indonesia gli si era spenta sul più bello la M1, in Argentina in pratica ha patito fin dal primo giro, chiuso con l'abbassatore posteriore attivato. Un bel problema che lo ha costretto tanto tempo ai box. Altra gara buttata via per il forlivese, che sta vivendo un periodo davvero difficile. IELLATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Aprile 2022, 20:52

