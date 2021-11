MotoGP Algarve, le pagelle: Bagnaia imperiale, orgoglio Mir. Quartararo appagato (e sdraiato)

A Portimao nuovo successo di Pecco Bagnaia, che ha chiuso davanti alla Suzuki di Joan Mir e all'altra Rossa di Jack Miller. Con questo risultato la Ducati si prende il titolo costruttori della MotoGP. Caduto a 5 giri dalla fine il fresco campione Fabio Quartararo, tredicesimo Valentino Rossi.

LE PAGELLE

BAGNAIA - voto 8: martella tempi incredibili con una facilità disarmante. Lui e Ducati da metà stagione sono il duo più performante della MotoGP. E con Stoner al box a dargli suggerimenti, Pecco sembra essere ancora più sicuro. Chissà se i vertici gli faranno avere l'australiano con lui anche il prossimo anno al box. Sarebbe un regalo "Mondiale". IMPERIALE

MIR - voto 7: senza il titolo di campione, lo spagnolo sembra quasi essersi liberato di un fardello pesantissimo. Si ritrova a Portimao, proprio all'ultimo respiro di un Mondiale davvero deludente. Ora però c'è da crescere mentalmente per tornare a stupire. Perché i mezzi ce li ha. ORGOGLIOSO

A.MARQUEZ - voto 6.5: senza il fratello Marc, è lui a provare a dare spettacolo con la Honda. Lotta a lungo con Miller per il podio e solo la bandiera rossa non gli concede l'attacco decisivo. RESUSCITATO

MARTIN - voto 6: a inizio stagione proprio a Portimao una brutta caduta per poco non lo aveva fatto decidere per un ritiro. E invece lo spagnolo, dopo mesi di gioie e delusioni, si rende protagonista di una prova molto solida. CONCRETO

VALENTINO ROSSI - voto 6: il massimo che poteva ottenere. Peccato per la scelta della gomma hard al posteriore, che non ha assolutamente pagato. La M1 a Portimao è tornata a soffrire tanto, troppo. Il campione di Tavullia ha limitato i danni ma forse avrebbe potuto ottenere di più. RAMMARICATO

MILLER - voto 5.5: fa tutto bene fino alla domenica l'australiano. Ancora una volta parte bene, poi col passare dei giri perde terreno. Solo nel finale riesce ad avere la meglio di Alex Marquez. Gli obiettivi erano ben altri. Se continua così, sarà dura la riconferma. SGONFIATO

QUARTARARO - voto 4: col titolo in tasca, il francese ritorna nei ranghi. Questa Yamaha è lontana parente da quella con cui trionfavano Lorenzo e Rossi. Per questo il Mondiale conquistato quest'anno ha un valore ancor maggiore. Lotta per la settima piazza poi a 5 giri dalla fine la prima caduta stagionale. Per fortuna che si arrivata ora che è già campione...APPAGATO

MORBIDELLI - voto 4: la condizione fisica non è ancora al meglio, ma questo approccio alla M1 ufficiale per l'azzurro è più difficile del previsto. Non parte affatto male ma poi perde ben presto il ritmo e chiude in fondo al gruppo. DELUSO

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA