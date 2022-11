Tutti pazzi per Bagnaia: è scattato il contdown per il Mondiale. Bastano due punti al piemontese

di Daniele Petroselli

È partito il conto alla rovescia per l’ultima gara della MotoGP del 2022. A Valencia l’atto conclusivo di una stagione al cardiopalma, che deve ancora decidere il suo padrone.

Sarà Francesco Bagnaia contro Fabio Quartararo, Ducati contro Yamaha, tutto in un GP. Il pilota italiano, che sogna di vincere su una moto tricolore dopo il duo Agostini-MV Agusta e succedere a Valentino Rossi nell’albo d’oro dei campioni italiani, parte con 23 punti di vantaggio sul campione in carica. Gli basterà arrivare 14° se dovesse vincere il francese, che è chiamato per forza al 1° posto in gara, altrimenti cederebbe lo scettro al rivale.

Ma Pecco è carico come non mai per questo appuntamento con la storia: «Dobbiamo continuare a spingere, sicuramente dovremo essere svegli e intelligenti - ha detto in conferenza stampa -. Siamo in una posizione migliore rispetto a Fabio, ma dobbiamo completare l’opera».

A Valencia accanto a lui ci sarà proprio il suo mentore, Valentino Rossi, che un anno fa su questo circuito si ritirava dalle scene: «È una grande cosa e può essere un grande aiuto - ha ammesso Bagnaia -. Sarà qui per me e per gli altri piloti dell’Academy. Sa come mi sento in questo momento e mi aiuterà come un vero coach».



