Moto Gp, Marquez tornerà in pista fra due-tre mesi

Marc Marquez tornerà in pista tra due o tre mesi. Lo ha comunicato la Repsol Honda Team attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il pilota spagnolo, infortunatosi alla spalla durante il corso della gara inaugurale del Motomondiale di quest'anno, a Jerez de la Frontera, dovrà stare lontano dalla pista per almeno due-tre mesi per recuperare la condizione fisica ottimale. «Il campione del mondo della MotoGP insieme alla HRC ha consultato le opinioni di diversi specialisti riguardo l'infortunio subito il 19 luglio - è scritto nella nota -. Di comune accordo tra le parti è stato deciso di modificare il programma di recupero». La Honda ha inoltre puntualizzato che al momento, nella tabella di marcia, non si può pianificare in maniera precisa la tappa di rientro del campione spagnolo. «Si è parlato tanto del recupero di Marquez e di varie deadline - ha spiegato il team manager Alberto Puig -, ma fin dal primo giorno dopo la seconda operazione l'unico nostro obiettivo è stato quello di rivederlo al 100%. Non vogliamo affrettare i tempi: Marc tornerà quando sarà nelle giuste condizioni per competere ai suoi livelli». Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 18:32

