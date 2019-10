Marc Marquez si conferma campione del mondo della MotoGp per la 4/a volta consecutiva, vincendo il Gp di Thailandia, disputato sulla pista di Buriram. Lo spagnolo della Honda, all'ottavo titolo iridato in tutte le classi, ha preceduto il francese Fabio Quartararo (Yamaha). terzo Vinales (Yamaha), quarto Dovizioso (Ducati) che, a tre gare dal termine della stagione, non può più raggiungere lo spagnolo in classifica. Domenica 6 Ottobre 2019, 09:45

