MotoGP, Marc Marquez in Ducati con Bagnaia dal 2025: è ufficiale, prenderà il posto di Bastianini

Adesso è ufficiale: Marc Marquez sarà il nuovo compagno di squadra di Pecco Bagnaia in Ducati a partire dal 2025. Il pilota spagnolo prenderà il posto di Enea Bastianini al fianco del due volte campione del mondo e firmerà un contratto biennale.

Marquez prende il posto di Bastianini in Ducati

La scuderia di Borgo Panigale ha preferito l'otto volte campione del mondo all'attuale leader del Motomondiale Jorge Martin, attualmente in sella alla Pramac. Dopo il Gp d'Italia al Mugello ci sono stati degli incontri con la Ducati che ha provato a tenere sia Marquez che Martin. Entrambi i piloti però hanno espresso la volontà di approdare nel team ufficiale. Claudio Domenicali e Gigi Dall'Igna, non potendo accontentare le richieste di entrambi, hanno scelto Marc Marquez. Il classe '93 salirà in sella alla Ducati come erede di Bastianini.

Bastianini verso la KTM

Enea Bastianini, secondo nel Gp del Mugello alle spalle di Bagnaia, potrebbe invece accasarsi alla Ktm o all'Aprilia che a fine stagione saluterà Aleix Espargarò. Il pilota italiano dovrebbe trasferirsi, con più probabilità, nel secondo team Ktm, ma con una moto full factory, visto che dalla prossima stagione il team arancione avrà quattro moto ufficiali.

Di conseguenza per Jorge Martin l'ipotesi più plausibile diventerebbe quella dell'Aprilia.

