Dovizioso fiducioso verso il prossimo Gran Premio: «Mi aspetto di fare una bella gara»

«Le Mans è una pista nella quale teoricamente dovremmo essere più competitivi che a Jerez, anche se lo scorso anno la gara non è andata come avremmo voluto. Le condizioni meteo giocano sempre un ruolo importante in Francia, e sarà fondamentale gestire al meglio questa variabile». Un occhio alla pista, uno al cielo, Andrea Dovizioso si avvicina alla gara francese, quinto appuntamento stagionale della MotoGp, con prudente ottimismo. Nel 2018 era al comando quando incappò in una scivolata. «In ogni caso mi aspetto molti avversari veloci, quindi sarà fondamentale partire con il piede giusto fin dalla prima sessione di prove per prepararci nel miglior modo possibile in vista della gara» aggiunge il pilota Ducati, terzo nel mondiale con 67 punti, uno meno di Alex Rins e tre sotto Marc Marquez. «La Desmosedici GP ha alcune caratteristiche che possiamo sfruttare a nostro favore - conclude il forlivese - ma ci restano da sistemare alcuni dettagli per massimizzare il nostro potenziale e giocarci al meglio le nostre carte domenica. Sono fiducioso che potremo fare una bella gara». «Tante staccate forti e ripartenze: Le Mans è una delle mie piste preferite. Lo scorso anno in Francia ho fatto probabilmente la mia gara migliore, conquistando il secondo posto - sottolinea Danilo Petrucci, compagno di team di Dovizioso - Il mio obiettivo per questo fine settimana resta il podio, che penso sia realisticamente alla portata. A Jerez ci sono andato vicino, ma dovrò innanzitutto essere più veloce in qualifica per stare nel gruppo di testa fin dalla partenza». Mercoledì 15 Maggio 2019, 18:14

