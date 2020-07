Moto Gp, cancellati i gran premi di Argentina, Thailandia e Malesia

Altre cancellazioni nel calendario del motomondiale: è stato ufficializzato che nel 2020 non si correranno il gp di Argentina, Thailandia e Malesia, in programma sui circuiti di Rio Hondo, Buriram e Sepang. Di contro, Fim, Irta e Dorna hanno deciso di inserire nel programma un nuovo gran premio in Europa a novembre, la cui sede verrà indicata prossimamente. La cancellazione dei tre gran premi è dovuta all'andamento della pandemia, le tre gare definitivamente tolte dal programma mondiale erano state in precedenza soltanto sospese. Salvo ulteriori cambiamenti, il motomondiale 2020 dunque si disputerà su 14 gare (compresa quella di cui ancora non si conosce sede e data). Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA