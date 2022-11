Agostini incorona Bagnaia, re della Moto GP «Ho aspettato 50 anni per vedere il mio erede, ne valeva la pena»

di Piergiorgio Bruni

Ha dovuto pazientare ben 50 anni per vedere un connazionale, in sella a una moto italiana, salire sul tetto del mondo nella classe regina. Giacomo Agostini è emozionato e, ovviamente, orgoglioso. La vittoria di Francesco “Pecco” Bagnaia con la Ducati in MotoGP rappresenta un vanto. Non soltanto per lui, ma per l’intero movimento. E la sua benedizione, 15 volte iridato e leggenda del motociclismo, al giovanotto torinese, vale quanto la conquista di un Campionato.

Che cosa rappresenta la vittoria di Bagnaia nella Moto GP?

«Significa che finalmente facciamo conoscere al mondo la tecnologia italiana, pilota e moto. È un orgoglio per tutti noi».

Qual è stato il vero merito di Bagnaia in questa stagione?

«L’atteggiamento che ha avuto da metà Campionato in poi. Ci ha sempre creduto, nonostante i tanti punti di distacco, quando si pensava che il Mondiale fosse già andato. Ha sentito comunque la fiducia del suo team, ci ha creduto e fatto il resto dell’annata in maniera fantastica, rosicchiando punti fino a portare a casa l’alloro».

E, invece, quello della Ducati?



