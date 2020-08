Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 13:16

Bandiera rossa e gara sospesa in moto 2 . Erano passati appena quattro giri, nel Gp d' Austria , quando si è verificato lo spaventoso incidente che ha portato all'annullamento della gara. In seguito alla caduta di Enea Bastianini , la moto è rimasta sul circuito, venendo travolta dal quella di Hafizh Syahrin e in seguito all'impatto andando in mille pezzi. Il pilota malese è stato portato via ambulanza, secondo e le prime notizie sarebbe comunque in stato cosciente.