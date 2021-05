Moto3, incidente al Mugello: Dupasquier in gravi condizioni, colpito alla testa da un'altra moto VIDEO CHOC

Il pilota della Moto3 Jason Dupasquier è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Careggi di Firenze. Il giovane pilota svizzero, 19 anni, è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente multiplo durante le qualifiche della Moto3 al Mugello dove domani si corre il Gp d'Italia. Insieme a lui sono caduti anche Ayumu Sasaki e Jeremy Alcoba, ma non hanno riportato conseguenze.

Dupasquier è stato colpito sul casco da Sasaki che sopraggiungeva alle sue spalle ed rimasto a terra sull'asfalto prima di esser trasportato in elicottero presso l'ospedale Careggi di Firenze.

Dopo il grave incidente a ricostruire l'accaduto Jeremy Alcoba, uno dei piloti coinvolti nell'incidente. Lo spagnolo ha spiegato la dinamica dell'impatto: Dupasquier sarebbe caduto in uscita dall'Arrabbiata 2, rimanendo al centro della pista, ed è poi stato colpito alle gambe dalla moto di Sasaki.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 18:01

