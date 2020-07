Marquez, frattura al braccio dopo l'incidente: sarà operato

MotoGp, brutta caduta per Marc Marquez: lo spagnolo portato via in barella. Paura per il polso

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Luglio 2020, 16:26

Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta nel finale del Gp di Jerez e si è procurato una frattura dell'omero del braccio destro. A confermarlo i dottori della MotoGP, Mir e Charte, dopo gli esami alla clinica mobile sul circuito spagnolo.«Il pilota resterà in osservazione qualche ora e domani dovrebbe essere trasferito a Barcellona per l'operazione. L'osso andrà rimesso a posto e ci potrebbe anche essere un problema al nervo radiale: andrà valutato, perché non ne siamo certi» hanno aggiunto i medici. Sui tempi di recupero, invece, Mir e Charte non si sono pronunciati. «È ancora troppo presto per dirlo».