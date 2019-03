MotoGp, Marquez subito il più veloce in Qatar. Quarto tempo per Valentino Rossi, fuori però dalla top ten

Subito il campione del mondo. Che, già in Qatarm si mette dietro i rivali. Libere 3 nel segno di Marc Marquez a Losail in Qatar in vista del primo Gran Premio della stagione della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ha fermato il tempo sull'1'54''677 davanti alla Ducati Pramac di Francesco Bagnaia (1'54''740). Quarto tempo per Valentino Rossi (1'55''098) che resta tuttavia fuori dalla top ten per l'accesso diretto in Q2 in base ai tempi della combinata. L'altra Yamaha di Maverick Vinales chiude con l'ottavo crono, mentre sono dietro le Ducati: Danilo Petrucci è tredicesimo davanti a Andrea Dovizioso. Ultimo aggiornamento: 15:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA