MotoGp, caduta per Lorenzo nelle prove in Qatar: esami al centro medico

L'inizio del motomondiale non è fortunato per Jorge Lorenzo. Lo spagnolo cade nelle prove. Comincia, dunque, in salita il sabato della MotoGp in Qatar per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Honda, reduce da un precedendo infortunio alla mano sinistra, è caduto all'inizio delle libere 3 del Gran Premio del Qatar, prima prova della stagione. Lorenzo ha sbattuto violentemente a terra, ma si è rialzato con le sue game. Poco dopo è stato accompagnato al centro medico del circuito di Losail per gli accertamenti del caso. In particolare per vedere se ci siano delle fratture. Ultimo aggiornamento: 15:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA