Spaventoso incidente in MotoGP: coinvolti Morbidelli e Zarco. L'italiano in ospedale. Rossi miracolato. Gara sospesa VIDEO

MotoGp, vince Dovizioso davanti a Mir e Miller. Quinto Valentino Rossi

Bandiera rossa, ambulanza in pista e gara sospesa anche in moto 2. Erano passati appena quattro giri, nel Gp d'Austria, quando si è verificato lo spaventoso incidente: in seguito alla caduta di Enea Bastianini, la moto era rimasta sul circuito, venendo travolta dal quella di Hafizh Syahrin e in seguito all'impatto andando in mille pezzi. Il pilota malese è stato portato via ambulanza.



Spaventoso incidente in pista durante il Gran Premio di Austria di. Coinvolte le moto di Zarco e, che sono andate in frantumi nel contatto. Morbidelli, rotolato più volte sulla ghiaia e l'asfalto è stato trasportato in ospedale in autoambulanza. Zarco si è invece rialzato con le proprio gambe. Gara sospesa. Valentinomiracolato: ha rischiato di essere colpito in pieno dalla moto in volo dopo lo schianto.La tac cui è stato sottoposto Franco Morbidelli «ha escluso fratture» e complicazioni per il pilota italiano, coinvolto in un pauroso incidente durante la gara della MotoGp in Austria. Lo ha detto il dottor Michele Zasa, medico della clinica mobile della Motogp, parlando a Sky. «Morbidelli è sempre stato cosciente, è in buone condizioni tenuto conto dell'importanza della caduta, e in considerazione di questo lo terremo in osservazione in ospedale per 24 ore»