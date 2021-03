Gp Qatar, vince Vinales davanti alle due Ducati. Lo spagnolo su Yamaha precede Zarco e Bagnaia Maverick

Vinales ha vinto il gran premio del Qatar, classe MotoGP. Il pilota della Yamaha ufficiale ha preceduto le Ducati di Johann Zarco e Francesco Bagnaia. (All’ultima curva Joan Mir, campione del mondo in carica con la Suzuki, sembrava certo di salire sul secondo gradino del podio. Ma un errore ha fatto perdere allo spagnolo metri preziosi e sul rettilineo del traguardo è stato passato da Zarco e Bagnaia. Quinto è giunto Quartararo con la seconda Yamaha ufficiale, sesto Alex Rins con l’altra Suzuki. Ottimo piazzamento dell’Aprilia, settima con Aleix Espargaro. Bravo anche il ‘rookiè Enea Bastianini (Ducati), decimo.«Forse ho utilizzato troppo il posteriore nei primi giri. Cercherò di essere più costante nel prossimo Gp, non ne avevo più nel finale. Ma sono molto felice di come ho iniziato questo nuovo capitolo con Ducati». Lo ha detto Francesco Bagnaia che con la sua Ducati ha conquistato il terzo posto nel primo Gp della MotoGp della Stagione in Qatar.

Classifiche dopo il GP del Qatar di motociclismo, prima prova del mondiale 2021.

- MotoGP: 1) Maverick Vinales (SPA/Yamaha) in 42’28.663 2) Johann Zarco (FRA/Ducati) +1.092 3) Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) +1.129 4) Joan Mir (SPA/Suzuki) +1.222 5) Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) +3.030 6) Alex Rins (SPA/Suzuki) +3.357 7) Aleix Espargaro (SPA/Aprilia) +5.934 8) Pol Espargaro (SPA/Honda) +5.990 9) Jack Miller (AUS/Ducati) +7.058 10) Enea Bastianini (ITA/Ducati) +9.288 ... Mondiale piloti: 1) Maverick Vinales (SPA/Yamaha) 25 punti 2) Johann Zarco (FRA/Ducati) 20 3) Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 16 4) Joan Mir (SPA/Suzuki) 13 5) Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 11 6) Alex Rins (SPA/Suzuki) 10 ... -

Moto2: 1) Sam Lowes (GBR/Kalex) in 40’03.123 2) Remy Gardner (AUS/KTM) +2.260 3) Fabio Di Giannantonio (ITA/Kalex) +5.228 4) Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) +5.241 ... Mondiale piloti: 1) Sam Lowes (GBR/Kalex) 25 punti 2) Remy Gardner (AUS/Kalex) 20 3) Fabio Di Giannantonio (ITA/Kalex) 16 4) Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 13 ... - Moto3: 1) Jaume Masia (SPA/KTM) in 38’29.620 2) Pedro Acosta (SPA/KTM) +0.042 3) Darryn Binder (RSA/Honda) +0.094 4) Sergio Garcia (SPA/GASGAS) +0.435 5) Gabriel Rodrigo (ARG/Honda) +0.880 6) Niccolò Antonelli (ITA/KTM) +0.899 ... Mondiale piloti: 1) Jaume Masia (Spa/KTM) 25 punti 2) Pedro Acosta SPA/KTM) 20 3) Darryn Binder (RSA/Honda) 16 4) Sergio Garcia (SPA/GASGAS) 13 5) Gabriel Rodrigo (ARG/Honda) 11 6) Niccolò Antonellli (ITA/KTM) 10

