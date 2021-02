​Fausto Gresini, improvviso peggioramento: di nuovo sedato

«Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento delle condizioni generali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni». Lo riporta in un post su facebook Lorenzo Gresini, fornendo gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del papà Fausto Gresin, 60 anni, manager ed ex campione di motociclismo malato di Covid da quasi due mesi e ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Bologna.

Dopo i miglioramenti della scorsa settimana dunque si complica purtroppo di nuovo la situazione clinica di Fausto Gresini che, soltanto pochi giorni dopo essersi svegliato dalla precedente sedazione, è stato nuovamente sedato per l'aggravarsi del Covid contro cui sta combattendo fin dallo scorso 26 dicembre.

