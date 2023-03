Morto Clement Stoll, il motociclista vittima di un incidente in pista a Nogaro: aveva 27 anni

Dramma nel mondo del motociclismo. Clement Stoll è morto a causa delle ferite riportate in un gravissimo incidente in moto. Il 27enne francese era impegnato in un test privato sul circuito di Nogaro a bordo di una Honda CBR 1000RR-R. Stoll si stava preparando in vista del Mondiale Endurance (EWC) del Campionato francese di Superbike con il nuovo team "L'École de la Performance".

Dopo il terribile impatto sull'asfalto, il pilota alsaziano è stato trasportato in arresto cardiorespiratorio all'ospedale Purpan a Tolosa. Nonostante i disperati tentativi dei medici, alcune ore dopo l'incidente Stoll è morto. Ad annunciare il decesso del giovane motociclista è stata la Federazione Internazionale con una nota sui propri canali social: «La FIM e l'Endurance World Championship piangono Clément Stoll, scomparso a seguito di un incidente durante un test sul circuito Paul Armagnac, in Francia, all'inizio di questa settimana».

⚫️ The FIM and FIM Endurance World Championship are mourning Clément Stoll, who passed away following an accident during a test at Circuit Paul Armagnac, France, earlier this week.



