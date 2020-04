Marquez: «Nella Moto GP la stagione breve non ha senso»

«Sarebbe complicato avere una stagione breve, perché bisognerebbe prendersi dei rischi, non potendo saltare delle gare non ci sarebbe il tempo per recuperare punti. Ma onestamente non ci penso in questo momento, quando avremo un calendario farò le mie strategie».

Questo il pensiero di Marc Marquez, campione del mondo in carica nella Moto Gp, ai microfoni di Sky, in merito alla possibilità che l’emergenza coronavirus riduca pesantemente le gare del motomondiale 2020. Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 07:10

