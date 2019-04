Valentino, prossimo passo: «Ora voglio vincere un gran premio»

E' un altro Valentino. Dal podio (due in tre gare) alla vittoria, questo è l'obiettivo. Proprio quando in tanti lo davano per finito. «La stagione è iniziata bene, l'obiettivo è lottare in ogni gara per la vittoria, vogliamo essere sempre competitivi, sarà dura ma ci proveremo. Jerez sarà un test importante per verificare la nostra competitività, perché lì abbiamo sofferto negli ultimi due anni», le sue parole. «Peccato non aver vinto ad Austin -sottolinea il pilota della Yamaha ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento di beneficenza sul circuito di Misano Adriatico-. È stata una bellissima gara, la lotta con Rins è stata tosta, non ho mai mollato ma lui è stato più bravo e mi ha battuto. Dobbiamo continuare a lavorare per lottare sempre così». Ultimo aggiornamento: 17:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA