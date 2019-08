Andrea Dovizioso, caduta al via del gp di Gran Bretagna. Moto in fiamme

Domenica 25 Agosto 2019, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clamoroso incidente dopo le prime curve del GP di Gran Bretagna di MotoGP. Andrea Dovizioso ha centrato in pieno, con la sua Ducati, la Yamaha di Fabio Quartararo. Dopo la caduta, la moto ha preso letteralmente fuoco e il pilota è stato portato in barella al centro medico.Il forlivese ha perso i sensi per qualche secondo e i medici in pista hanno quindi optato per lo spostamento in elicottero all'ospedale di Coventry per ulteriori accertamenti.Il gran premio è stato vinto dallo spagnolo Rins, che per appena 13 millesimi ha beffato il connazionale Marc Marquez con un bellissimo sorpasso all'ultima curva. Terzo Vinales, quarto un deludente Valentino Rossi.Marquez ha comunque allungato in classifica generale, portandosi a +78 su Dovizioso, costretto ovviamente al ritiro.