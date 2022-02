MotoGp al via senza Vale Rossi (dopo 26 anni). Giacomo Agostini: «Ci manca, ma ora tifiamo Bagnaia»

Domenica dal Qatar (diretta su Sky Sport MotoGP alle 16) parte il campionato MotoGP 2022. Sarà il primo Mondiale senza Valentino Rossi dopo 26 stagioni, e quindi un po’ strano per tutti gli appassionati, ma si prospetta comunque come uno dei più interessanti degli ultimi anni. Lo conferma il 15 volte campione del mondo, il grande Giacomo Agostini.



Farà un certo effetto ricominciare senza Rossi in pista?

«E’ vero, ma la MotoGP va avanti come sempre. Come si dice, morto un Papa se ne fa un altro. E’ capitato con me e con tanti altri campioni. Magari qualche tifoso deciderà di dire basta, di smettere di seguire, ma per uno che molla ci sarà un altro che adesso tiferà per Bagnaia o Morbidelli, oppure per un altro pilota. Certo, i grandi talenti non nascono ogni giorno ma dobbiamo andare avanti».



La MotoGP è più viva che mai però...

«L’importante è che ci sia qualcuno che ci regali emozioni. Abbiamo Bagnaia, Morbidelli, ma anche Bastianini. Se saranno bravi, un giorno saranno loro a sostituire Valentino nel cuore dei tifosi. Si prospetta un grande campionato, lo spettacolo ci sarà lo stesso».



Ducati e Bagnaia: sarà l’anno giusto?

«Ha fatto un fine 2021 fantastico, si è trovato subito bene nei test e ha parlato anche meglio dei progressi fatti. Lo metto di sicuro tra i favoriti ma non dobbiamo dimenticare la concorrenza, che è forte. A partire da Quartararo, che è campione del mondo. E poi c’è Marquez, che credo ormai sia guarito e dovrà solo togliere un po’ di ruggine dopo anni di sofferenze. Loro tre sono i favoriti. Negli ultimi test sono stati in 20 nell’arco di un secondo, segno che può esserci qualche sorpresa ogni volta e che sono tutti molto vicini. Alla fine però i veri talenti emergeranno. Mi auguro escano Bastianini, Miller, Morbidelli, lo stesso Mir, che si è trovato bene con la nuova Suzuki».



Qual è secondo lei la miglior qualità di Bagnaia?

«E’ serio, preciso, è molto attento nel suo lavoro. Lo scorso anno in Spagna ha avuto tutto il tempo alle sue spalle, come un’ombra, Marquez ed è riuscito a gestire la situazione con grande calma. Ha dimostrato di avere grande forza e ora è pronto per vincere».

