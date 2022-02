Roma: ma se Mourinho tenesse i ragazzi un po' più al Residence Trigoria?

Residence Trigoria

A volte la sera si cena con una minestrina

Per restare leggeri dopo un abbuffata

Nel calcio la minestrina sarebbe un pareggio fuori casa , ma nel caso della mia Roma manca l'abbuffata, quindi e' una minestrina a un popolo affamato e abbastanza a digiuno da molto tempo

E' ovvio che sei una utilitaria non puoi correre il Gran Premio

Ma con una utilitaria se hai un grande pilota all'autodromo ci arrivi

Ma come? Evitando soste inutili, non mandandola in giro e tenendola in garage sotto gli occhi del pilota

E se il Pilota Mourinho tenesse i ragazzi un po' con sè al Residence Trigoria?

Credo che dei professionisti che sono dei ragazzi per bene e privilegiati potrebbero accettare l'idea di soggiornare qualche giorno o settimana al Residence Trigoria

Niente cene fuori , niente serate , shopping, ma tuta e riflessioni, allenamenti e concentrazione

Nessun dramma però per rispetto di un popolo encomiabile che accompagna fedelmente ogni passo chiunque sia che lo rappresenta indossando quella maglia per noi sacra

Se ora si racchiude insieme ai suoi compagni fuori da tutto e da tutti pensando solo alla soluzione che in amicizia può migliorare anche il livello della prestazione

Allora Ragazzi, se ci fosse qualche pernotto al Residence Trigoria, forse dormiamo meglio anche noi

Grazie e Buon Lavoro

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA