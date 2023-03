Mourinho squalificato, per Roma-Sassuolo i tifosi allo stadio con un fazzoletto bianco: la panolada del popolo giallorosso

di Marco Conidi

Un fazzoletto bianco per non arrendersi. Un fazzoletto bianco non sempre è segno di resa, di sconfitta, di essere pronti ad accettare le umiliazioni e l'arroganza del nemico. Un fazzoletto bianco non è sempre accettare il dominio di chi vuole asservirci al loro potere. Un fazzoletto bianco può essere protesta, può essere disprezzo per le decisioni scriteriate per esempio di una classe arbitrale e soprattutto per la partita Roma-Sassuolo di domani. Un segno incredibile e maestoso che il popolo giallorosso si stringe compatto assieme al suo condottiero Jose Mourinho.



I fatti della querelle con quello che chiamano arbitro Serra sono noti, e la decisone ridicola di confermare due giornate di squalifica e pure il deferimento all''arbitro commenta da solo la fragilità e l'incongruenza della decisone presa. Allora il popolo che fa? Il popolo si incazza e giustamente. E non potendo entrare nelle stanze dei poteri fa sentire al proprio amato Mister che lui qui veramente non sarà Mai Solo Mai. E domani porteremo tutti un fazzoletto bianco da sventolare al fischio di iniziò tutti insieme. Sarà un segno meraviglioso della compattezza.



L'origine spagnola della panolada è ben nota nel calcio. Noi faremo una versione carbonara. Faremo una fazzolettata ma mai di resa e neanche per piangerci addosso ma solo per dimostrare al Mister alla Squadra e alla Dirigenza che il popolo Giallorosso è compatto e unito e mai dominabile da niente e da nessuno se non dalla nostra passione. Diceva già un grande Presidente, Dino Viola, che la Roma diventa a volte scomoda per qualcuno. Beh sappiate che per noi essere scomodi per voi è un vanto, un onore e un godimento, e che non ci avrete mai alle vostre insulse regolette di comodo. Domani con una fazzolettata bianca saremo TUTTI NOI CON IL MISTER CONTRO TUTTI VOI DAJE NON VEDO L'ORA...

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA