Marco Conidi: «Roma, tu sei la nostra Famiglia. Non c'è derby perso che possa farci amare di meno»

di Marco Conidi

Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. È proprio oggi che sono ancora più tuo è proprio oggi che sei ancora più mia: il nostro patto di non lasciarci Mai soli Mai non conosce sconfitte che possano scalfirlo. Non esiste Derby perso che possa farci amare di meno, non esiste sciagurato autogol che possa non farci ritifare quello stesso giocatore perché porta la nostra maglia, la nostra pelle, non esiste prestazione scialba, indolente e irritante che possa renderci meno innamorati e fidanzati.

Sì, perché tutti noi siamo Fidanzati e Sposati con Te Roma Mia. Tu sei La Nostra Madre, La Nostra Moglie e La Nostra Amante, Tu sei semplicemente Famiglia. Ecco cosa significhi per noi: FAMIGLIA, e non pensare che non si stia male, perché in famiglia a Volte si è preoccupati, a volte si litiga, a volte si soffre e si piange e a volte come oggi si comprano casse di Maalox. Ma è Famiglia, c'è un Patto tra noi finché Morte Non Ci Separi.

Dillo ai Ragazzi Che ci rappresentano in campo. diglielo che in quella maglia hanno dentro milioni di Padri, Madri Fratelli Sorelle Figli Figlie Nipoti e ogni tipo di solitudine trova pace in quella Maglia. Diglielo a quei ragazzi che nella maglia che indossano ci sono le nostre speranze, le nostre battaglie, i nostri sacrifici, le nostre paure e i nostri riscatti. Diglielo a quei ragazzi che indossano quella maglia che in quella maglia ci sono la nostra pelle, il nostro sangue, il nostro cuore, il nostro coraggio e la nostra vita. E che quando la indossano indossano Noi ed ogni centimetro del loro corpo deve saperlo e portarne con gioia l'onore.

Perché a quei ragazzi abbiamo dato la cosa più cara che abbiamo nella vita, la nostra Maglia: e allora pensassero e sentissero questa responsabilità, perché noi siamo Famiglia. Noi non li lasceremo Mai e che Sempre e Per Sempre Dalla Stessa Parte ci Troveranno. Affianco A Loro.

Ti Amo Roma Mia

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 15:02

