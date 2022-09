Marco Conidi: «Roma, ecco perché ti amo»

di Marco Conidi

ECCO PERCHÉ TI AMO

Ecco perché ti amo, perché solo tu sai giocare la tua miglior partita e perdere per un tiro in porta a 24 fatti

Ecco perché ti amo

Perché solo tu sai farmi capire che il nostro giocatore più atteso nel riscaldamento si fa male

E non potrà giocare

Come un presagio funesto di cui tenere conto

Ecco perché ti amo

Perché solo tu riesci ad ottenere rigori così lampanti da non essere visti

Riesci a non avere cartellini gialli e rossi ovviamente e ovviamente a favore

Ecco perché ti amo

Perché solo tu riesci ad avere un arbitraggio scandaloso che se capitato ad altri da domenica sarebbe in terza categoria

Ecco perché ti amo

Perché solo tu riesci a concedere a un ragazzino del 2003 la possibilità di stoppare aspettare e fare il tiro della vita senza essere marcato

Tiro che va a due all'ora

Ecco perché ti amo



Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Settembre 2022, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA