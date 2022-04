La gioia sfrenata di un'emozione: la tua canzone cantata da un intero stadio romano e romanista

di Marco Conidi

Giorni Indimenticabili.

Qualcuno sostiene che sono pochi i giorni della vita che fanno la differenza.

Gli altri fanno massa.

Io ho sempre amato pensare che tutti i giorni sono unici e irripetibili, anche se sono l'ultimo che li vive così: anzi tanti li guardo passare e un giorno mi pentirò di tutto il tempo non speso.

Ma faccio una vita fatta di grandi emozioni ed è normale che nelle montagne russe dell'anima io cerchi la serenità di alcuni giorni che passino senza scuotermi sempre l'anima.

Domenica, ieri per chi legge ora, è stato un giorno incredibile...dove il mio cuore e tutti gli organi emotivamente a rischio hanno fatto le montagne russe dell'anima.

Prima sono andato a Fiumicino a ricordare nel primo memorial a lui intitolato il mio amico Cristian.

Un bomber pazzesco, di quelli che avrebbero meritato la serie A e che invece la vita ha stoppato troppo presto come un fallo di rigore in area evidente ma non fischiato... non è giusto e non lo sarà mai.

Ho cantato per lui, per i suoi amici, per Ale e per sua figlia ed ho pianto nel religioso silenzio che lo Stadio Garbaglia mi ha tributato.

Dopo sono volato all'Olimpico, dove mi aspettavano 70mila persone e dove grazie alla AS Roma che ha voluto che io cantassi sotto la curva la ormai "loro" Mai Sola Mai.

Devo dirvi cosa può provare uno che ama scrivere canzoni a sentire la sua canzone da uno stadio intero?

Se poi questo è romano e romanista e il suo sogno più grande era quello di cantare una canzone per la sua squadra, per il suo popolo, per la sua curva, potete immaginare la gioia sfrenata di una tale emozione?

Non so neanche come descrivervi queste sensazioni, però una cosa posso dirla:

La Gente, le persone, anche se non le conosci personalmente tutte, hanno la capacità di restituire del bene incredibile.

Sanno farti sentire amato, compreso e stimato come neanche chi ti conosce a volte sa.

Sono tempi duri, difficili, siamo bombardati da tempo da eventi che ci rattristano e ci amareggiano.

Ma a volte una canzone cantata tuio insieme in uno stadio cambia il senso di un tempo in un modo migliore e dà coraggio e speranza.

Oggi è toccato a me.

Vi auguro di provare a modo vostro una gioia simile.

Vi abbraccio e credetemi

La vita è incredibile è bellissima

❤️

Io non so cosa sia la felicità

Ma vi assicuro che una Curva , la Tua Curva ed uno Stadio intero, il Tuo Stadio che cantano una canzone scritta da te ...

Questa cosa credo che somigli moltissimo alla Felicità

Vi amo❤️

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 08:30

