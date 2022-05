Quell'attesa snervante con lo stomaco che si attorciglia. Conta solo giovedì sera, daje Roma mia

L'attesa

E' inutile .

Ho provato e riprovato...

ma niente e' inutile

Non riesco a pensare ad altro.

Ho provato a mettermi impegni di lavoro , mi sono dato dei compiti, scadenze da rispettare...

Sono andato anche al parco a scaricare la tensione, ho evitato di parlare dell'argomento

Se qualcuno mi fa dei pronostici ho tenuto le mani impegnate in parti molto basse ma fondamentali

Mi ripeto sempre tutte le banalità

E' solo un gioco , la vita è ben altro

Ormai hai 50 anni sono altre le cose che contano

Non e' vero un cazzo

Niente

Per me conta domani sera, giovedì sera all'Olimpico

Nulla da fare la mia mente va sempre lì

Ormai impegnata in un conto alla rovescia

In uno stato di tensione mista a paura ed entusiasmo che nemmeno quando vado a Sanremo o suono al Primo Maggio

Che sono botte di adrenalina dove oltretutto dipende da me

Niente da fare

Io PENSO ALLA ROMA SEMPRE

non so come spiegare la tensione muscolare

Dietro il collo , quella rigidità muscolare che mi attraversa

E lo stomaco che piano piano si attorciglia

Fino allo spasmo

Ripasso a memoria ogni dettaglio

Anche del vestiario, il percorso da fare

I pensieri positivi

Ho mille milioni di riti che improvvisamente diventano virali e la scaramanzia più becera di impossessa di me

E più le ore si avvicinano

E più peggioro

E so già che arriverò già sfinito

Che domani però dovrò combattere con la mia voce , con tutto il fiato che ho in gola

Che dovrò trasmettere forza passione e coraggio

Ai muscoli di quei ragazzi che porteranno il

Mio amore nelle gambe nel cuore e nella loro testa

Un centimetro alla volta sosterrò ogni loro corsa

Ma ora e' solo attesa

Si mi ripeto che a oltre 50 anni non ho mai superato questa fase

Ma non la voglio superare

E non la supererò mai

E cerco andando in giro gli sguardi di quelli come me

Siamo tantissimi

Centinaia di migliaia

Ci riconosci abbiamo lo sguardo che sta altrove pensando tutti allo stesso appuntamento

Abbiamo gli occhi di Lupi Affamati

Occhi di chi cerca un riscatto e qualche rivincita nella vita anche così

A volte solo e soprattutto così

Siamo un popolo che si stringe e che non si sente Mai Solo perché Il Nostro Amore non ha mai lasciato Mai Soli Nessuno di Noi

Daje Roma Mia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 13:37

