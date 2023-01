Vialli, deve esserci una Champions in paradiso: il Signore sta facendo uno squadrone

Siamo fragili: abbiamo date di scadenza di cui non conosciamo né il come né il quando. In tutto questo seminiamo percorsi fatti di aspettative, sentimenti, relazioni, comportamenti, ideali, traguardi, vittorie e sconfitte , rabbie, paure ed amori.

Vialli, l'ultimo messaggio nella chat "Notti magiche": «Quando è rimasto in silenzio, abbiamo capito...»

Ho sempre stimato di Gianluca Vialli l'eleganza, la profondità di pensiero resa ancora più acuta dalla malattia: le frasi sulla sua famiglia e gli insegnamenti da tramandare alle figlie, insieme all'atteggiamento da avere nella vita quando sai che non vivrai a lungo, il voler ridere ed aiutare gli altri, non dimenticare di dire «Ti voglio bene».

E la dolcezza e la signorilità con il quale tutto questo viene spiegato sono un esempio profondo di come credo andrebbe vissuta la vita fino a quando c'è. Gianluca riposa in pace e grazie del tuo esempio. Deve esserci qualche Champions in Paradiso perché il Signore sta facendo uno squadrone... 🙏♥️

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 11:23

