Roma, di questa serata salvo solo Daniele e Francesco

Daniele E Francesco Oggi in una serata brutta , in uno stadio bellissimo ho visto due volti che a me non sono solo familiari , per me sono parte della mia vita una parte che forse è la migliore della mia vita, la mia gioventù e anche la prima parte del diventare adulti

Daniele e Francesco , Francesco e Daniele ... non importa l'ordine , nella mancanza e nella nostalgia non contano mai gli alfabeti Ma solo che quei due

Mi mancano da morire Mi mancano in modo Insopportabile Mi mancano come i pantaloni bianchi d'estate, come le canzoni al juke box: mi mancano come la coda da Augustarello e i baci strappati ad un portone. Mi mancano come Lando , Gabriella e Il Maestro Califano Mi mancano come mi mancano i miei scatti del lunedì di calcett Come le canzoni che si cantano a palla anche quando arrivi ai semafori Mi Mancano come tutti i miei capelli neri e la mia pancia piatta

Come le foto fatte con le macchinett Come i matti di Trastevere e l'Angelo de Castello

Come tutti i miei amici che hanno fatto grande la Curva Sud e ora stanno in Paradiso a pensare che gli mancano pure a loro Mi mancano come quando le Candeline sulla torta sono ancora poche e le spegni con un soffio solo Come quando con due ore di sonno ti alzi e va bene lo stesso Come quando mangi e digerisci tutto Come quando ti manca il respiro , un brivido, una emozione, un senso a sta vita che non ci accarezza mai ma quando ci sono loro no invece no ci abbraccia

Mi Mancano come il respiro Il respiro che accompagnava il loro nome ogni volta prima di ogni battaglia

Prima di ogni abbraccio , prima di ogni lacrima Mister Jose stasera mentre lei si agitava come un Don Chisciotte di fronte ai Mulini a vento ho pensato a quanto avrei dato perché lei li avesse conosciuti non solo come avversari ma cosa sarebbe stato se lei li avesse con lei oggi Maledetto tempo e dire che la canzone che amo che oggi canta tutto lo stadio l'ho scritta anche e soprattutto per loro Loro che mi mancano come un sorriso in mezzo alla tempesta Come un abbraccio che fa dire " Non e' finita qui, non ora , non adesso" Vi amo E Poi dicono che è solo calcio...

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 00:07

