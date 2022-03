Calcio e guerra? La salvezza sta nell'attaccarsi alle nostre passioni, ai nostri drammi e alle nostre gioie effimere

Scrivere di Calcio durante la Guerra

Devo riconoscere che già fiaccato dalla pandemia la vicenda della guerra mi ha sfinito

Mi ha dato quella sensazione di quando e' tutto inutile , di come l'essere umano sia arrivato a una grettezza e mancanza di amore proprio da farmi e farci vergognare di provare passioni, brividi, fame , sete ; vergognarsi di ridere, godere , di fare sesso, di rubare baci e di tifare

Ho avuto un forte smarrimento anche per la musica , il cinema , l'arte in genere Immaginate per il calcio

Mi sono chiesto " ma come , bombardano e uccidono civili e inermi e tu ti struggi per un rigore non dato, ti laceri l'animo per un 1 a 0 striminzito O per un cartellino rosso?"

La verità nessuno la sa e forse meglio e' che ognuno risponda a se stesso

Ma poi ho sentito e forse ho capito

Che un modo di sconfiggere la guerra e' attaccarsi alla vita

Come quelle donne che in prigionia tra le prime cose che chiedevano e nascondevano era un rossetto proprio perché private di tutto

Allora si attacchiamoci alla vita e alla bellezza

Alla bellezza delle emozioni Non per distrarci e neanche per dimenticare

Ma proprio perché forse l'unica via di uscita per questa umanità senza memoria e consapevolezza

Non è l'intelligenza e a quanto sembra neanche lo sviluppo tecnologico

Ma la sola bellezza di un gesto artistico o atletico ( a volte non c'è differenza)

La salvezza sta nell'attaccarsi alle nostre passioni ai nostri drammi e alle nostre gioie effimere

Gioie che passano per un pantano olandese con un gol striminzito al 46 esimo dopo un primo tempo parrocchiale

Ma si abbracciamoci alla fine

Come una liberazione Ignari del futuro lo siamo dalla nascita e l'umanità non sembra dare rassicurazioni in merito col Suo ( si può ancora dire ) progredire?

Allora godiamo e abbracciamoci del quotidiano di un gol che ci salva da un altro groviglio di stomaco Attacchiamoci a qualche canzone alla radio

A qualche gol urlato alla radio

Forse quella stessa radio un giorno , speriamo presto, dirà' che la guerra e' finita ...

Venerdì 11 Marzo 2022

