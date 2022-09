Milan pimpante, ma esce sconfitto col Napoli: ci sta, non si può sempre vincere

di Davide Locatelli

MILAN - NAPOLI Una partita a me cara dove lo scorso anno l'Ac Milan presentò l'inno remix "Milan Milan" arrangiato da me, prodotto da Mazay, in occasione del 122esimo compleanno della squadra. Ho ancora gli occhi lucidi se ripenso a quel giorno. Se volete rivedere il video lo potete vedere qua.

Oggi guarderò il match a casa del mio fedele amico milanista Luigi Marchini e commenteremo insieme la partita. Minuto 12, prima chiara occasione da goal con Giroud che sgancia un siluro sulla traversa. Ancora Milan che sfiora il goal con il solito Giroud che però prova uno "scorpione" mal riuscito. Non passa un giro d'orologio che Giroud lascia partire un cross dritto sulla testa di Krunic, ma Meret compie un miracolo. Nulla in più da raccontare per questo primo tempo, se non che ai punti l'avremmo vinto noi.

Inizia il secondo tempo, e dopo pochi minuti doccia fredda: Dest interviene sul piede di un giocatore del Napoli e calcio di rigore trasformato da Politano. Primo sussulto del Milan a metà del 2 tempo con Messias che calcia al volo ma il portiere del Napoli intercetta. 2 minuti dopo l'apparente svolta: De Kateleare per Theo che mette il Nos e mette in mezzo per Olivero lo sparviero Giroud ed è 1-1!!!!!!!!! Milan che sembra volerla vincere, ma è il Napoli che quando meno te lo aspetti va avanti con una bella girata di testa di Simeone. Milan arrambante nel finale che però non riesce a trovare il pari.

IL MIO COMMENTO: Un bel Milan pimpante esce sconfitto da San Siro. Posso esser sincero? Ci sta. Sinceramente non mi ricordo l'ultima sconfitta del Milan, e non si può sempre vincere. Ora la pausa, riposare e ripartire con la testa giusta.

IL COMMENTO DI LUIGI MARCHINI: partita che a parer mio sarebbe dovuta finire in pareggio per le occasioni create durante la partita. Unico disappunto, l'inserimento di Dest al posto di Calabria, completamente annullato da Mario Rui. Napoli bella squadra, ma con Leao in campo....

