Bentornato Diavolo! Siamo di nuovo in pista. E chi ben comincia...

di Davide Locatelli

Ebbene sì, dopo oltre 2 mesi torna la Serie A... ne abbiamo viste di ogni in questi 60 giorni, abbiamo visto Messi alzare l'unico trofeo che gli mancava, Ronaldo trasferirsi Al Nassr, e abbiamo vissuto po' di rammarico noi cuori rossoneri nel vedere il nostro ex obiettivo Enzo Fernandez esplodere al mondiale, e passare da "soli" 20M ad oltre 100M offerti dal Chelsea al Benfica. Un'intuizione di Maldini in cui non si è creduto fino in fondo.

Ma oggi è il giorno di Salernitana - Milan, serve rincorrere il Napoli che nella prima parte di stagione ha messo il Nos e sembra non fermarsi più.

Con l'amico milanista, Luigi Marchini, tatuatore di arti polinesiane e maori, ci sediamo sul divano per dare inizio a questo 2023.

Milan ancora privo di Ibra e Maignan, si presenta all'Arechi con Giroud unica punta centrale supportato da Saelemaker, Tonali e Bennacer.

Inizia il match e Milan che non tocca palla per 3 minuti, la Salernitana parte forte, ma è del Milan la prima occasione con Leao che viene ipnotizzato dal nuovo portiere della Salernitana Ochoa.

Passano 5 minuti e arriva il goal con Leao, che servito da uno splendido tocco di Tonali, insacca.

Mi alzo dal divano per bere un caffè e il Milan raddoppia, mi perdo letteralmente il goal di Diaz che su respinta di Ochoa la mette dentro dalla linea di rigore.

Milan che per tutto il primo tempo domina la metà campo avversaria con occasioni su occasioni, Salernitana non pervenuta.

Primo tempo che si chiude sul 2-0 ma nessuno si sarebbe scandalizzato se il parziale fosse stato 4-0.



Secondo tempo che riprende sulla falsa linea del primo, con il Milan che fa la partita.

La Salernitana ci prova con un Piatek lanciato a rete, ma un super Tomori recupera.

58esimo, e Milan che fa tris ancora con Diaz, ma viene annullato per fuorigioco.

Nulla da segnalare per una ventina di minuti, fino a quando Giroud mette a dura prova Ochoa con un tiro al volo.

Capovolgimento di fronte e la Salernitana, al primo sussulto, segna con Bonazzoli.

1-2, ultimi 10 minuti di fuoco.

Dest al 90esimo prova ad illuminare con uno "scorpione" che però viene preso dal portiere.

8 minuti di recupero, sulla falsa riga del mondiale.

Finisce 1-2 senza altre emozioni.

IL MIO COMMENTO: Un Milan bello sia sul piano atletico che mentale, si impone nel primo tempo e domina il secondo.

Si poteva chiudere prima, senza il brivido finale, ma va bene così. Abbiamo vinto e siamo di nuovo in pista. Bentornato diavolo!

IL COMMENTO DI LUIGI MARCHINI: Dopo circa una 50ª di giorni riprende il campionato con una prestazione incoraggiante e di buon auspicio per le prossime partite.

Finisce 2-1 per noi ma il punteggio poteva essere molto più rotondo, sopratutto per le tante occasioni sprecate nel primo tempo. Gran bel Milan nella prima frazione di gioco, secondo tempo un po’ più’ sterili e passivi sul goal della Salernitana. Con un po’ più di cattiveria avremmo potuto chiuderla prima!!! Migliore in campo Leao. Comunque chi ben comincia…

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA