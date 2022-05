Davide Locatelli: «Milan, una stagione da 10 e lode. Leao straripante, Pioli is on fire!»

Un pomeriggio magico passato alla Virgin Active del Mapei Stadium. Vedere la partita dall'ultimo piano della palestra con amici e sconosciuti. FANTASTICO. Abbracciare sconosciuti ad ogni gol, inca**arsi per le occasioni da gol mangiate nella prima parte di gara e poi finalmente la tensione passa e inizia la festa. Leao ancora una volta straripante, autore di 3 assist In questo 3 a 0 rotondo. Il ritorno da Reggio Emilia vittorioso verso Milano per continuare i festeggiamenti. Tutto magico.

Il Milan è campione d'Italia per la 19esima volta. Piazza Duomo si tinge di rossonero

IL MIO COMMENTO: una stagione da 30 e lode. Questi ragazzi hanno superato il test di maturità con il massimo dei voti. Grazie Milan, grazie per farmi vivere emozioni che vivo solo quando sono sul palco.

PIOLI IS ON FIRE, MILAN IS ON FIRE!

IL COMMENTO DI RICCARDO di Intrashtenimento2.0:

I ragazzi ci hanno regalato qualcosa di unico, qualcosa di perfetto. Un cuore mai visto che cancella 11 anni difficili e interminabili per noi milanisti. Ma ora sembra tutto finito: godiamoci questa festa e sempre solo forza MILAN.

