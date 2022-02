Milan, a San Siro un friday night da immaturi

Friday night a San Siro.

Giocano il Milan alle 18.45 e l'Inter alle 20.45 in previsione della prima semifinale di Coppa Italia di settimana prossima.

Oggi guardo il match con uno dei miei migliori amici, Gabriele Lorenzi, conosciuto in un Atalanta - Milan di molti anni fa dove ci siam ritrovati in curva nord atalantina visto il sold out allo stadio.

18.45 si parte.

Le squadre si studiano per tutta la metà del primo tempo, partita meccanica e senza tiri in porta.

Al primo tiro in porta, il Milan passa.

Tonali lancia palla in area e Leao che si destreggia tra un avversario ed insacca a rete.

Talismano 1 Udinese 0.

Il Milan, dopo il goal, prende il controllo del match e si limita al possesso palla senza disperdere energie... scelta che si rivela sbagliata in avvio di 2 tempo, dove l'Udinese inizia a dettar il gioco e al 66esimo passa con Udogie.

Milan brutto nel secondo tempo che non riesce a trovare lo spunto per portarsi a casa il match.

Finisce 1-1 e forse, finiscono i sogni scudetto.



IL MIO COMMENTO:

Risultato viziato dalle scelte arbitrali (il goal Udinese doveva esser annullato) e ospiti scandalosi nel finale ed imbarazzanti per il

cattivo spettacolo ai limiti della condotta antisportiva.

Milan sfortunato. Udinese male male.

IL COMMENTO DI GABRIELE:

Milan equilibrato nel primo tempo che ha trovato lo spunto vincente grazie al tandem Tonali - Leao. Male invece nel secondo, dove è parso tornato sul terreno di gioco con molta meno convinzione degli avversari. Fraseggio lento e caotico, è evidente la lacuna di un leader tecnico che leghi centrocampo e attacco... non a caso anche stasera Diaz si dimostra corpo estraneo.

Perdere lo scudetto così fa male, grandi contro le grandi e piccoli contro le provinciali.

In una parola: immaturi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 21:36