Il Milan si è buttato via: e questi due punti persi possono costare carissimo

di Davide Locatelli

In una Milano fredda e piovosa, si sfidano la vincitrice dello scudetto e della Conference League.

Dopo la vittoria del Napoli e il pareggio dell'Inter, è fondamentale tenere il passo della capolista e prendere distanza sui cugini neroazzurri.

Un pensiero doveroso per Gianluca Vialli, idolo di tutti noi, che per un soffio non ha vestito la maglia rossonera negli anni 90.

Milan che parte aggressivo e mette le cose in chiaro fin da subito sul piano fisico e ci prova con un paio di volte con Diaz.

Al 30esimo è Pierino Kalulu che segna l'1 a 0 si testa da calcio d'angolo.

Il primo tempo termina così con Milan che gestisce palla e va al riposo sull'1 a 0.

Secondo tempo che sulla falsa riga riprende come il primo, con il Milan che raddoppia con Pobega appena entrato.

Partita che sembra archiviata, ma la Roma ci prova e alla prima occasione della partita segna all'87 con Ibanez.

5 minuti di recupero, quanto basta ad Abraham per firmare il 2-2.

IL MIO COMMENTO: Milan si è visto subito intraprendente e ha messo alle corde la Roma, ma purtroppo non è bastato. Alla Roma son bastati 10 minuti per pareggiarla... 2 punti buttati che potrebbero costare carissimo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 23:28

