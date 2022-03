Locatelli e il derby Milan-Inter: «Una delle partite più noiose che io abbia mai visto»

Amici di Leggo, martedì di Coppa Italia: benvenuti a Milan - Inter. Con me oggi niente popó di meno che mio cugino Omar Locatelli, allenatore con licenza UEFA B, che a soli 44 anni vanta più di 25 anni di attività. Lavora nei centri formazione Inter e Atalanta oltre che nelle prime squadre di categoria. Grande professionista Omar, ma con un grande difetto: È INTERISTA! Oggi seguiremo un vero derby da "cugini". Ore 21.00 si parte. Squadre che si sono studiamo nei primi 10 di gioco ma è il Milan che ci prova per primo con Saelemakers e Theo. Talismano Leao è sempre imprendibile sulle fasce. Il Milan vince ai punti la prima frazione di gioco, ma le reti restano inviolate. Il secondo tempo faccio fatica a raccontarvelo perché penso non ci siano state conclusioni. Un brutto show per i presenti allo stadio, e una camomilla per gli spettatori da casa.

IL MIO COMMENTO: Una delle partite più noiose che abbia mai visto, speriamo che il ritorno sia meglio... sennò vado a bermi una birra.

IL COMMENTO DI OMAR: L'Inter nei primi 25 ha subito il Milan, e per lo più Leao. Difesa neroazzurra distratta e disordinata che però è riuscita a tamponare le offensive milaniste. In chiusura primo tempo Inter più padrona del campo e Milan che perde leggermente le distanze tra i reparti. Nel secondo tempo ribaltamenti di fronte repentini e squadre che non hanno paura ad affrontarsi a viso aperto. Dopo i primi cambi da parte di entrambi gli allenatori, le squadre sono sembrate più equilibrate in campo e più organizzate a livello difensivo. Le squadre chiudono senza farsi male e si giocheranno il tutto per tutto nella prossima gara.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 23:05

