Davide Locatelli: «Dopo 12 anni sto sognando la festa scudetto del Milan in strada... Non svegliatemi»

Alta tensione… alto tutto. Milan - Fiorentina, la prima delle 4 finali da qui al 22 maggio. Mi trovo a New York e il mio volo rientra a Milano giusto alle 14, un'oretta di strada per arrivare nella mia Bergamo e sedersi comodo per la partita. Strano ma vero, quest’oggi i rossoneri giocheranno prima dell’Inter, cosa che ha fatto molto discutere nelle scorse settimane. A poche giornate dal termine del campionato anche questi micro elementi psicologici fanno la differenza.

Ore 15.00 si parte. Milan che schiera i soliti 11, con Ibra che entrerà nel secondo tempo come ‘’arma’’ last minute. Fiorentina che lascia l’ex Piatek. 15 minuti di studio da parte di entrambe le squadre fino al primo guizzo di Giroud che col suo pallonetto la manda fuori. Il Milan domina sul piano fisico e ci prova ancora con Kessie e con Calabria che non fanno però centro. Una manciata di secondi di recupero e si termine il primo tempo sullo 0 - 0. Al primo minuto del 2 tempo super occasione per Giroud che manda ancora fuori… Non è giornata per il francese. Stallo per tutto il secondo tempo fino a quando al 75esimo Magic Mike fa venire un infarto a tutto San Siro col suo colpo di testa a liberare. La Fiorentina sbaglia, Terraciano regala letteralmente palla a Leao Meravigliao che fa 10 in campionato e diventa capocannoniere della squadra in questa serie A. La partita finisce… il sogno è sempre più vicino!

IL MIO COMMENTO: dopo 12 anni, sto sognando la festa scudetto per le vie di Milano… non svegliatemi!

