Il Grande vecchio cuore rossonero: il gol di Sandro Tonali continua a tenere vivo il sogno scudetto

In uno Olimpico allestito a mó di San Siro, il Milan affronta la Lazio per il controsorpasso sull'Inter. Durante la settimana si è parlato molto di questo week end calcistico, e anche sabato sera mentre ero a cena con amici, si analizzava il calendario non facile rossonero e quello più semplice sei neroazzurro. Sincero? Sono teso come quando salgo sul palco.

20.45 si parte.

Pim pum pam ed è subito goal Lazio e già penso: per lo scudetto ne riparliamo l'anno prossimo... anche se però, vedo un Milan che spinge e che ha voglia di vincere.

Dominiamo sul possesso palla e creiamo occasioni a non finire.

Purtroppo, chiudiamo il primo tempo con Tomori ammonito (e non è mai bello avere un centrale indeciso nel takle per tutto il secondo tempo) e senza reti.

Nel secondo, si rivede il Milan aggressivo dei primi 45 minuti che difatti dopo 5 minuti rimette il segno X sul match: progressione del talismano Leao e scivolata vincente di Oliviero lo Sparviero Giroud:1-1.



Pioli ci prova e mette i "cattivissimi" Rebic e Ibra.

È assedio Milan.

Partita che si protrae con 5 minuti di recupero, e qui è uscito il cuore rossonero: torre di Ibra (sempre decisivo) e Sandrino Tonali che la mette dentro e ci fa vivere un sogno, un sogno chiamato Serie A!

IL MIO COMMENTO: devo ringraziare il mio Milan per tutte le emozioni che mi sta facendo vivere, un giorno mi faranno venire un infarto... ma va bene così.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Aprile 2022, 08:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA