Milan-Samp, di nuovo primi come nei migliori sogni. Ma quanto è bello il romanzo di questo campionato...

Amici milanisti, ci troviamo qua riuniti all'ora di pranzo per il lunch match della domenica.

Partita decisiva per il proseguo del campionato: se vinciamo siamo primi a +1, potenzialmente a -2 qualora l'Inter vincesse il recupero con il Bologna.

Oggi seguo la partita con un Ospite con la O maiuscola: Lorenzo Lollo, lo streamer ufficiale di Ac Milan con il quale ho avuto modo di commentare i rossoneri sulle varie piattaforme online nelle scorse settimane.

12.30 si parte.

Milan che si presenta quasi con la formazione tipo, eccezione fatta per Florenzi al posto dello squalificato Theo.

Ancora ai box Ibra, spazio a Giroud galvanizzato da una settimana a dir poco perfetta.

Neanche il tempo di partire e Magic Mike si inventa assist man per Leao (lancio di 60 metri a dir poco) che va dritto in porta e non sbaglia. 1 - 0 Milan.

Da segnalare un gran tiro di Messias con superba risposta del portiere ospite che tiene a galla la Samp.

Secondo tempo con poche occasioni da entrambe le parti, anche se la rovescia di Oliviero è magica e meritava di entrare.

IL MIO COMMENTO: Milan che una partita del genere non avrebbe mai vinto fino 1 anno e mezzo fa. Vittoria superba di misura e primato tornato a Milano sponda rossonera.

IL COMMENTO DI LOLLO: Ci sono appuntamenti nel calcio come nella vita che non possono essere mancati. La partita di oggi vedeva in campo un Milan con una grande occasione da poter cogliere e così è stato.

Le insidie potevano essere tante, a partire dalla cabala spesso poco lieta con i colori rossoneri quando l’orario di gioco era a cavallo del pranzo, fino ad arrivare ad una Sampdoria con motivazioni di campo e extracampo.

La partita si apre con un gran gol di Rafa Leao e si chiude con un forcing che va nient’altro che a legittimare la conquista dei 3 punti.

Milan primo in classifica come nei migliori sogni dei tifosi rossoneri.

Quale sarà il finale di questo romanzo chiamato campionato non è dato saperlo ma di fatto a trequarti di libro ci stiamo appassionando.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA