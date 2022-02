Milan-Lazio, pratica archiviata in 45 minuti. E ora sotto con il Derby di Coppa Italia: vogliamo bissare la vittoria di sabato

Dopo il passaggio a fatica col Genoa di Sheva, torna la Coppa Italia. Vogliamo vincere, anche perché nella possibile semifinale vogliamo bissare il recente successo con i cugini dell'Inter.

Compagno di avventura con me, Riccardo Mortellitti, l'inventore della pagina Intrashtenimento 2.0 che ha strappato un sorriso a tutti almeno una volta nella vita.

Ore 21.00 si parte.

Milan che si presenta alla sfida di Coppa Italia con gli stessi effettivi del derby tranne che per Diaz al posto di Bennacer e Messias al posto di Saelemakers (staffetta a cui siamo abituati).

Partiamo subito forte con una fiammata di Messias respinta dalla difesa della Lazio e un tiro di Kessie bloccato da Reina.

Un lancio illuminante di Romagnoli innesca la cavalcata del talismano che brucia Luiz Felipe e la difesa della Lazio e con un sinistro all'angolo basso buca Reina e ci porta in vantaggio.

1-0 Rafa Leao.



Al 41esimo il Milan raddoppia: Basic sbaglia un passaggio e innesca la ripartenza di Brahim Diaz che serve Leao, il portoghese salta il difensore e davanti a Reina mette in mezzo. Giroud deve solo appoggiare per la rete del 2 a 0.

La Lazio subisce il colpo: Diaz innesca Hernandez che con un cross rasoterra pesca di nuovo Oliviero lo Sparviero che con un tocco dolce deposita alle spalle di Reina ed è 3 a 0.

Un secondo tempo scialbo in cui la Lazio, forse ancora frastornata dai 3 gol del primo tempo, non prova nemmeno a reagire. Nel Milan girandola di cambi e si rivedono anche Tomori e Rebic dopo gli infortuni. Nel finale gioia anche per il criticato Kessie che trova il tocco vincente sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La partita finisce con un risultato netto di 4 a 0 per i rossoneri, senza recupero.

IL MIO COMMENTO: Milan stellare, 4-0 tutti a casa.

IL COMMENTO DI RICCARDO: Un Milan che la chiude in un tempo solo. Sembrava potesse essere una partita insidiosa e invece il Milan chiude la pratia agevolmete. Da segnalare le prestazioni di Leao e Diaz in continua crescita e il ritrovato Giroud che non sbaglia sotto porta i due gol. L'entusiasmo post derby si è visto questa sera e speriamo che continui fino alla partita di campionato in casa con la Sampdoria. Le prossime 3 partite prima di Napoli Milan saranno decisive per puntare allo scudetto. Intanto sarà derby di Coppa Italia. Non vediamo l'ora.

