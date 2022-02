Il mio Milan distratto, si doveva fare di più

SALERNITANA - MILAN In questi giorni sono stato a St.Moriz per lavoro e parlando con un po' di persone da tutto il mondo, abbiamo parlato di sport e nella fattispecie di Calcio. Ho sentito quasi solo parlare di Milan e di qualche squadra estera; questo a testimonianza di come i rossoneri abbiano un seguito importante all'estero. Cmq, questo sabato sera è Milan - Salernitana. Torno in fretta e furia dalla Svizzera e alle 20 sono già piazzato davanti al televisore. 20.45 si parte. Bell'avvio degli uomini di Nicola, ma dopo 5 minuti è avanti il Milan: invenzione di Theo e 1 a 0 di Junior Messias. Bella punizione di Bennacer al 16esimo che Sepe respinge con la punta delle dita. Passano 10 minuti e incertezza di Maignan punita con la sforbiciata di Bonazzoli a porta vuota. Fine primo tempo 1 - 1. Secondo tempo scoppiettante. Subito Leao in rovesciata al sette, esce di un niente. Follia di Maignan, rabona di Bonazzoli e capitan Romagnoli salva di testa quello che sarebbe stato un eurogol. Dall'altra parte, tiro lampo Leao, fuori di poco. La Salernitana imposta una bella azione conclusa dal tuffo di testa di Djuric che finisce in rete. 2 - 1 dei padroni di casa. Il Milan non si arrende, non passano 5 minuti che Rebic da fuori area fa partire un missile e rimette subito in equilibro il match. Nulla di pervenuto dal 78esimo fino al termine della gara

IL MIO COMMENTO: quello di stasera è stato un Milan distratto, con l'ultima in classifica si doveva far di più. A scuola di dice ancora: rimandato a settembre?

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA