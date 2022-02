Quando sei sotto tutto il derby per 1-0 e poi lo vinci, si può dire solo una cosa: che orgasmo!

Nella giornata finale del Festival, dove a grandi linee conosciamo i vincitori, si gioca il derby della Madonnina. Oggi maratona di emozioni che mi porta ad esser incollato al TV dalle 18 ad oltranza.

Mio compagno d'avventura di quest'oggi: Luigi Marchini, milanista VERO (ex fossa dei Leoni) e maggiore esponente mondiale del tatuaggio Maori e delle Arti Polinesiane. Io e Luigi condividiamo la passione per lo sport a 360 gradi, la scorsa sera ci siamo visti Olimpia Milano - Fenerbache nel triste Mediolanum Forum semi-deserto (vedi foto) 18.00 in punto parte il match. Squadre che si studiano nei primi 10, ma è l'Inter che vuole condurre il gioco con subito un goal annullato e un tiro sporcato di Brozovic che il miglior Magic Mike prende con un gran colpo di reni. Mike che si ripete dopo 15 minuti con una parata atomica su Dumfries. Dove sono quelli che rimpiangevano Dollarumma? Minuto 38, in un buon momento del Milan, Perisic gela San Siro su cross da calcio d'angolo. Inizia il secondo tempo, ma i primi 20 minuti sono caratterizzati dalla noia più totale. Io e Luigi ci stiamo addormentando, ma attenzione al 75esimo veniamo richiamati all'ordine dall'urlo da chi ci circonda: Oliviero lo Sparviero e 1-1. Ultimi 15 minuti da vivere ad alta tensione. Neanche tempo di realizzare: l'uragano francese segna ancora! Infarto in arrivo!!! 5 minuti di recupero che non sembrano finire mai... Fischia l'arbitro e ci lasciamo andare con un abbraccio da tifosi che han sofferto... ma che stasera se la godono!

IL MIO COMMENTO: Quando sei sotto tutta la partita per 1-0 e poi la vinci si può dire solo una cosa: che orgasmo! Se poi è contro l'Inter: (fate voi)!

IL COMMENTO DI LUIGI MARCHINI: Inter molto più reattiva nella prima parte di gioco, con il centrocampo in mano ai neroazzurri. Una bella parata di Maignan ci salva in avvio di gioco. Purtroppo, Milan inconcludente in mezzo al campo che perde palle a ripetizione e sugli sviluppi di calcio d'angolo prende goal. A fine primo tempo vantaggio meritato per quello che si è visto in campo. Secondo tempo che dopo uno stallo di oltre 20 minuti, segniamo con Giroud che riaccende il match. Tempo di esultare che facciamo il 2-1: io e Davide ribaltiamo tutto! Finisce il match, e ringrazio Inzaghi per i cambi che ci han fatto finalmente portare a casa un derby... sono a dieta, ma stasera mi merito una pizza! FORZA MILAN

