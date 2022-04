Inter-Milan, la delusione di Locatelli: «Fin da subito non ho visto i rossoneri sul pezzo»

Ultimo derby milanese di stagione, ma non ultima sfida a distanza tra Milan ed Inter. C’è la finale di Coppa Italia in ballo oggi, e nel week end si riparlerà di scudetto.

Oggi super sfida anche ‘’interna’’ con alla mia destra Riccardo Mortelliti (milanista) boss della famosa pagina web @Intrashttenimento2.0 e Andrea Carelli (interista) di @dacarelli.it (il mercatante più famoso del web).

Ore 21.00 parte la semifinale di Coppa Italia.

Gelido avvio, subito 1-0 per l’Inter e decade subito l’ipotesi dei supplementari.

Milan che ha grossi problemi nella gestione del pallone, ma che comunque ci prova. Un paio di ghiotte occasioni e Perisic che salva sulla linea. Il Milan c’è, ma viene punito in contropiede ancora da Lautaro.

Nel secondo, annullato goal di Bennacer che poteva riaprire i giochi e forse lì si spegne l’ultima fiammella per la finale.

L’inter chiude il derby con Gosens per il 3-0 e stacca il biglietto per la finale all’Olimpico contro una tra Juventus e Fiorentina.





IL MIO COMMENTO: Milan che fin da subito non l’ho visto sul pezzo… e infatti.

Peccato per quel 2-1 annullato (decisione arbitrale veramente difficile) che poteva riaprire la partita e farci vivere 20 minuti finali di fuoco.

Guardo il lato positivo, e mi piace pensare che utilizzeremo le forze che i cugini interisti investiranno in finale, nel campionato. Un trofeo a loro, e uno a noi.



IL COMMENTO DI RICCARDO: non sono un grande fan della Coppa Italia, ma per passare una serata con gli amici, si fa questo ed altro. Un derby poi, è sempre un derby.

Il goal a freddo ha indirizzato tutta la partita. Per il Milan ci son state le occasioni per rimettersi in gioco, ma non son state sfruttate. Un buon Milan comunque che non si è disunito fino al goal del 3-0, e anche dopo ci mette cuore e grinta per terminare la gara in maniera dignitosa. CI RIFAREMO!



IL COMMENTO DI ANDRE: oggi la mia Inter è stata come il mio parmigiano 43 mesi: un gioiello!

Siamo partiti subito con un lampo che ha messo in discesa la partita, anche se ammetto che il Milan nella seconda parte del primo tempo ha creato più occasioni e nel momento migliore del Milan abbiamo colpito facendo il 2-0 in contropiede. La ciliegina di Gosens del 3-0 è paragonabile alla bontà della mia bresaola di wagyu. AMALA!



Tag IG: @davelocatelli @riccardomortelliti @intrashttenimento2.0 @dacarelli.it



