Davide Locatelli: «Milan, quante occasioni sprecate. Attacco da correggere: confido ancora nel mercato»

di Davide Locatelli

Ben ritrovati dal vostro pianista milanista “preferito”.

Dopo un'estate in giro un po' per il mondo, torna la rubrica "nella fossa dei leoni" che lo scorso anno ci ha regalato grandi gioie e per il quale VI ringraziamo e ringrazio il direttore Davide Desario per la possibilità.

Ma veniamo al match di ieri:

Milan che sbatte contro l’Atalanta a Bergamo.

Un Milan non brillantissimo impatta a Bergamo: dopo due vittorie consecutive arriva il pareggio. Bergamo era stata la trasferta che dopo 7 anni aveva riportato il Milan nel "paradiso" della Champions, oggi invece ha riportato il Diavolo sulla terra.

Dopo le 5 vittorie consecutive che hanno portato allo scudetto dell’anno scorso e la vittoria in casa con l’Udinese alla prima arriva il primo stop rossonero.

Milan che passa in svantaggio nell’unica occasione del primo tempo della Dea con Malinovsky, vicinissimo all’addio, su un tiro deviato da Kalulu. Unica disattenzione del Milan in un primo tempo di controllo.

Nel secondo tempo una magia di Bennacer riprende la partita che piazza all’angolo un sinistro dei suoi.

(Da sinistra Riccardo Mortelliti e Davide Locatelli)

MIO COMMENTO: Milan che forse deve correggere qualcosa in attacco prima della fine del calciomercato. Troppe occasioni create ma non finalizzate.

Per il resto, la pesante preparazione si fa sentire, ma alla lunga pagherà. Testa alla prossima.

COMMENTO di Riccardo Mortelliti admin di Intrashttenimento2.0:

Manca forse la voglia e la fame dell’anno passato ma avremo sicuramente tempo di recuperare. L’atteggiamento è stato positivo nonostante fosse una partita molto complicata, ma in queste partite di nervi e fisico serve la cattiveria dell’anno scorso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Agosto 2022, 17:21

