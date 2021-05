Internazionali, Sonego-Djokovic 3-2 (3-6 nel primo set): bene ancora l'italiano al servizio

LA DIRETTA

Non sono passate nemmeno 5 ore da quando ha trionfato nel quarto di finale contro Andrej Rublev, che Lorenzo Sonego deve già prepararsi a disputare una storica semifinale per un italiano nel Masters 1000 del Foro Italico. E di fronte non ci sarà nemmeno uno qualsiasi, ma proprio il numero 1, il serbo Novak Djokovic, che insieme al piemontese ha concluso il suo quarto solo in mattinata. ma partendo da un po' più avanti.

La partita tra il 5 volte campione degli Internazionali di Roma e il greco Stefanos Tsitsipas infatti aveva fatto in tempo ad iniziare ieri, prima che su Roma si scatenasse l'inferno, me nemmeno due ripartenze sono bastate a farlo terminare. Sull'altro lato del tabellone sorride invece Rafael Nadal, che le minori fatiche del torneo sembra averle fatte proprio in semifinale contro lo statunitense Reilly Opelka, che ha liquidato in poco più di un'ora e mezzo senza concedere nemmeno un break.

Ora però non è tempo di pensare alla finale: c'è Nole da battere, e non è cosa da poco anche se Sonego, paradossalmente, sa già come si fa. Nell'unico precedente, infatti, a trionfare è stato proprio il piemontese.

Sabato 15 Maggio 2021, 19:44

