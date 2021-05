Sonego batte Rublev e vola in semifinale agli Internazionionali di Tennis al Foro Italico

Lorenzo Sonego vola in semifinale agli Internazionali Bnl di Roma. Il tennista italiano ha superato in tre set il russo Andrej Rublëv numero sette del mondo. Sonego ha vinto con il risultato di 3-6, 6-4, 6-3 incendiando il Foro Italico. Ora l'italiano in semifinale dovrà affrontare Novak Djokovic che ha superato il greco Stefanos Tsitsipas. Era dal 2007 che un italiano non arrivava alle semifinale degli internazionali. Impazzito il pubblico del Foro Italico.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 14:54

