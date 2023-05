Internazionali tennis, esordio ok per Sinner: Kokkinakis battuto in 2 set (6-1, 6-4). Al terzo turno Baez o Shevchenko

Tutto facile per Jannik Sinner all'esordio. L'altoatesino vince il secondo turno degli Internazionali d'Italia al Foro Italico battendo in due set Thanasi Kokkinakis con il risultato di 6-1, 6-4 in un'ora e diciannove minuti di gioco. Al terzo turno affronterà il vincente della sfida tra Sebastian Baez e Alexander Shevchenko.

«Per me è molto importante fare più esperienza possibile a ogni manifestazione alla quale partecipo. Ogni torneo sento di poter andare lontano», ha detto Sinner alla fine della partita vinta contro Thanasi Kokkinakis. «Ci siamo preparati bene - ha aggiunto - Fisicamente sto bene. Poi è chiaro che ci sono tornei dove si fa più fatica, mentre altri sono speciali come questo. Roma mi piace tanto e sono molto contento di essere qui». Poi ha concluso: «È sempre una grande emozione entrare in questo campo. Proverò a fare il massimo in ogni partita, poi vediamo come andrà».

