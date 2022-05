Internazionali di Roma, ecco il sorteggio: Sinner contro Martinez, Cobolli pesca Brooksby

Esordio 'spagnolo' per Jannik Sinner agli Internazionali di tennis di Roma: l'italiano di punta ha pescato nel sorteggio il 24enne Pedro Martinez. Per gli altri due big azzurri, ossia Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, la sorte ha lasciato in dono rispettivamente Denis Shapovalov e Dominic Thiem. Il rimpianto di giornata è l'infortunio a Madrid di Matteo Musetti, che costringe il talento di Carrara a saltare l'appuntamento al Foro Italico: in un post su Instagram il classe 2002 ha confermato dopo gli esami che il risentimento al quadricipite "è più grave del previsto", ma, aggiunge, "ci vedremo sicuro a Parigi".

PER COBOLLI C'E' BROOKSBY

Avversario a stelle a strisce per Flavio Cobolli: il talento romano, che oggi compie 20 anni, ha pescato Jenson Brooksby, di due anni più grande. Un rivale valido, il californiano, già numero 35 al mondo e reduce da due finali ATP (entrambe perse). Flavio dovrà sfruttare il confronto per crescere ancora di più. E la stessa cosa, se non di più, dovrà fare Luca Nardi contro il sudafricano Cameron Norrie, uno che ha toccato la decima posizione al mondo.

Per Matteo Arnaldi c'è il croato Marin Cilic, per Francesco Passaro il cileno Cristian Garin.

AL SECONDO TURNO E' ALCARAZ-TSITSIPAS

Novak Djokovic, disponendo di un bye, affronterà ai sedicesimi il vincente tra Lloyd Harris e Aslan Karatsev. Tre match del secondo turno sono già definiti: Felix Auger-Aliassime, il nuovo che avanza, fronteggia re Roger Federer in uno scontro generazionale. Intrigante anche la sfida tra Casper Ruud e Andrej Rublev, mentre l'enfant prodige Carols Alcaraz se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas. Nelle donne, Lucia Bronzetti si scontrerà con Camila Osorio, colombiana. La veterana Belinda Bencic terrà testa a Elisabetta Cocciaretto, che rientra da un grave infortunio, mentre Camila Giorgio disputerà il primo turno contro Alja Tomljanovic. Match 'svizzero', infine, per Jasmine Paolini, prossima avversaria di Jil Teichmann.

