Emma Raducanu, la gaffe virale: «Conosci qualche parola in italiano?». Lei: «Si, che caz*o»

Emma Raducanu sbarca a Roma e la gaffe è servita. La grande stella del tennis femminile mondiale è pronta per gli Internazionali di Tennis al Foro Italico, ma in un'intervista la giovane 18enne britannica ha confermato, involontariamente, lo stereotipo del turista in Italia. In un'intervista realizzata da SuperTennis, canale televisivo che trasmette tennis 24 ore su 24, le è stato chiesto se conoscesse qualche parola di italiano e lei con la spensieratezza della gioventù ha risposto «Sì, che caz*o!».

Emma Raducanu ha una storia incredibile. A 18 anni lo scorso settembre vinse gli US Open, senza perdere nemmeno un set, e li vinse in modo incredibile, giocando un tennis stellare e soprattutto da numero 150 del mondo. Sui social è amatissima, anche gli sponsor se la contendono e l'hanno ricoperta d'oro. Ora la giovanissima inglese è a Roma, dove si stanno disputando gli Internazionali d'Italia 2022, ed è stata autrice di una gaffe che ha strappato un sorriso a tutti e che su Twitter è diventata subito virale.

Alla teenager inglese chiedono se conosce qualche parola di italiano e lei con la spensieratezza della gioventù riflette un po' e poi risponde: «Sì» e con un pizzico di imbarazzo dice: «Che caz*o!». Senza conoscere il significato della parola. Notata la reazione degli intervistatori, infatti, ha subito chiesto se fosse qualcosa di brutto e la giornalista sdrammatizza con un «a little bit» (un pochino).

L'intervistatrice, infatti, sorride e lei capisce di aver detto qualcosa di sbagliato e così chiede se ha detto una parolaccia, la risposta è affermativa. Sorride imbarazzata Emma, poi dice che un suo amico pronuncia quelle parole e soprattutto vuole sapere che cosa significa. Le viene risposto: «Dopo te lo dico», a telecamere spente si la giovane campionessa è venuta a conoscenza del significato e probabilmente ci ha riso su.

Alla Raducanu, allora, viene chiesto di nuovo se conosce qualche altra parola di italiano, la risposta stavolta è «Buongiorno» sicuramente parola molto più politically correct. Il video su Twitter, termina così, un minuto scarso di intervista preso ad hoc per la gaffe diventata di dominio pubblico. Ma tutto estremamente divertente anche se, forse, un po' imbarazzante per la campionessa di tennis, che sulla terra rossa di Roma cercherà di riscattarsi subito dalla figuraccia fatta.

Un riscatto necessario anche per le prestazioni tennistiche dell'ultimo periodo. Dopo gli US Open vinti, infatti, la giovane inglese ha fatto ben poco. Non era certo facile gestire il successo, e la vittoria di un Grande Slam a soli 18 anni. La notorrietà l'ha travolta in un istante e, adesso, dopo aver contratto il Covid e qualche piccolo infortunio, avrà sicuramente voglia di tornare a stupire il mondo con il suo tennis da stella indiscussa.

